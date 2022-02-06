Шанс на медаль: розклад українців на Олімпіаді 7 лютого

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У понеділок, 7 лютого, на Олімпіаді в Пекіні, серед іншого, розіграють медалі у біатлоні – а саме в індивідуальній гонці у жінок. Незважаючи на коронавірус у Олени Білосюк та Дарії Блашко, у нас там є кому поборотися за нагороди.

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Розклад українців на Олімпіаді 7 лютого

03:30. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Жінки. 1-й заїзд – Анастасія Шепіленко

– Анастасія Шепіленко 06:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк

06:00. – Іван Ковбаснюк 06:25. Скелетон. Чоловіки, 1-й та 2-й тренувальні заїзди – Владислав Гераскевич

– Владислав Гераскевич 10.00. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 3-й та 4-й тренувальні заїзди – Ігор Стахів / Андрій Лисецький

– Ігор Стахів / Андрій Лисецький 11.00. Біатлон. Індивідуальна гонка. Жінки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко

11.00. – Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко 13:50. Санний спорт. Жінки. 1-а спроба – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, після стартових днів Олімпіади у медальному заліку Ігор лідирує Норвегія, яка має два золота і одну бронзу.