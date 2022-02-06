6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Шанс на медаль: розклад українців на Олімпіаді 7 лютого

Андрій Трофімов
6 лютого, 22:08
Вихідні не принесли Україні медалі зимових Олімпійських ігор у Пекіні, але ситуація може змінитися вже у понеділок

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У понеділок, 7 лютого, на Олімпіаді в Пекіні, серед іншого, розіграють медалі у біатлоні – а саме в індивідуальній гонці у жінок. Незважаючи на коронавірус у Олени Білосюк та Дарії Блашко, у нас там є кому поборотися за нагороди.

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Розклад українців на Олімпіаді 7 лютого

  • 03:30. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Жінки. 1-й заїзд – Анастасія Шепіленко
  • 06:00. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Чоловіки. Фінал – Іван Ковбаснюк
  • 06:25. Скелетон. Чоловіки, 1-й та 2-й тренувальні заїзди – Владислав Гераскевич
  • 10.00. Санний спорт. Двійки. Чоловіки. 3-й та 4-й тренувальні заїзди – Ігор Стахів / Андрій Лисецький
  • 11.00. Біатлон. Індивідуальна гонка. Жінки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко
  • 13:50. Санний спорт. Жінки. 1-а спроба – Олена Стецьків, Юліанна Туницька

Нагадаємо, після стартових днів Олімпіади у медальному заліку Ігор лідирує Норвегія, яка має два золота і одну бронзу.

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