Шанс на медаль. Пидручный показал лучший результат в сезоне

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images

После провала украинских биатлонисток в спринтерской гонке в Рупольдинге мало кто ожидал высоких результатов от мужской команды.

На старт спринта в Рупольдинге вышло пять украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Артем Тищенко.

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Порадовал своим результатом лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. 30-летний биатлонист с одним промахом на огневых рубежах финишировал на седьмом месте. Это первое попадание в ТОП-10 в личной гонке.

Еще три украинца попали в зачетную зону. Богдан Цымбал всего 14 секунд проиграл Дмитрию Пидручному, но из-за плотности результатов занял 17-е место.

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По одному промаху допустили Артем Прима и Антон Дудченко и в итоге заняли 22-е и 26-е места.

В отсутствие лидеров сборной Норвегии, которые отправились на предолимпийский сбор, гонку выиграл француз Кантен Фийон Майе. Дистанцию он прошел без единого промаха и с временем 23:23,7.

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Второй призер гонки Бенедикт Долль из Германии уступил победителю семь секунд. Белорус Антон Смольский завоевал бронзовую награду.

Результаты гонки:

1. Кантен Фийон Майе (0+0) 23:23,7

2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2

3. Антон Смольский (0+1) +32,1

...

7. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,1

17. Богдан Цымбал (0+1) +1:01,8

22. Артем Прима (0+1) +1:06,9

26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1

90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7