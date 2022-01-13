Шанс на медаль. Пидручный показал лучший результат в сезоне

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images
После провала украинских биатлонисток в спринтерской гонке в Рупольдинге мало кто ожидал высоких результатов от мужской команды.
На старт спринта в Рупольдинге вышло пять украинских биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Артем Тищенко.
Порадовал своим результатом лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. 30-летний биатлонист с одним промахом на огневых рубежах финишировал на седьмом месте. Это первое попадание в ТОП-10 в личной гонке.
Еще три украинца попали в зачетную зону. Богдан Цымбал всего 14 секунд проиграл Дмитрию Пидручному, но из-за плотности результатов занял 17-е место.
По одному промаху допустили Артем Прима и Антон Дудченко и в итоге заняли 22-е и 26-е места.
В отсутствие лидеров сборной Норвегии, которые отправились на предолимпийский сбор, гонку выиграл француз Кантен Фийон Майе. Дистанцию он прошел без единого промаха и с временем 23:23,7.
Второй призер гонки Бенедикт Долль из Германии уступил победителю семь секунд. Белорус Антон Смольский завоевал бронзовую награду.
Результаты гонки:
1. Кантен Фийон Майе (0+0) 23:23,7
2. Бенедикт Долль (0+0) +7,2
3. Антон Смольский (0+1) +32,1
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7. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,1
17. Богдан Цымбал (0+1) +1:01,8
22. Артем Прима (0+1) +1:06,9
26. Антон Дудченко (1+0) +1:15,1
90. Артем Тищенко (0+2) +2:36,7