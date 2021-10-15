15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Шахтер – Заря: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
15 октября, 16:17
Претенденты на награды чемпионата Украины по футболу встретятся на НСК "Олимпийский" в 11 туре УПЛ

"Заря" - "Шахтер", Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 15 октября начнется 11-й тур чемпионата Украины по футболу. Откроется он суперпоединком. Встретятся вторая и четвертая команды УПЛ – Шахтер принимает Зарю.

Где смотреть матч

Начало поединка в 17:00. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию встречи Шахтер – Заря. Кроме того, матч в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

Реклама

Турнирная таблица

Кто фаворит

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.

Реклама

Реклама