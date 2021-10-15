Шахтер – Заря: где и во сколько смотреть матч УПЛ

"Заря" - "Шахтер", Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 15 октября начнется 11-й тур чемпионата Украины по футболу. Откроется он суперпоединком. Встретятся вторая и четвертая команды УПЛ – Шахтер принимает Зарю.

Где смотреть матч

Начало поединка в 17:00. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию встречи Шахтер – Заря. Кроме того, матч в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на сервисе OLL.TV.

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Турнирная таблица

Кто фаворит

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.