Шахтар – Зоря: де і о котрій дивитися матч УПЛ

"Зоря" - "Шахтар", Алан Патрік / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У п'ятницю, 15 жовтня розпочнеться 11-й тур чемпіонату України з футболу. Відкриється він суперпоєдинком. Зустрінуться друга і четверта команди УПЛ – Шахтар приймає Зорю.

Де дивитися матч

Початок поєдинку о 17:00. Ми ведемо пряму онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Зоря . Крім того, матч в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1". Також гру можна подивитися на сервісі OLL.TV.

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Турнірна таблиця

Хто фаворит

Аналітики вважають Шахтар беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.33, на нічию – 4.90, на перемогу Зорі – 10.50.