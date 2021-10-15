15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Шахтар – Зоря: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Любомир Луканюк
15 жовтня, 16:17
Претенденти на нагороди чемпіонату України з футболу зустрінуться на НСК "Олімпійський" в 11 турі УПЛ

"Зоря" - "Шахтар", Алан Патрік / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У п'ятницю, 15 жовтня розпочнеться 11-й тур чемпіонату України з футболу. Відкриється він суперпоєдинком. Зустрінуться друга і четверта команди УПЛ – Шахтар приймає Зорю.

Де дивитися матч

Початок поєдинку о 17:00. Ми ведемо пряму онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Зоря . Крім того, матч в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 1". Також гру можна подивитися на сервісі OLL.TV.

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Турнірна таблиця

Хто фаворит

Аналітики вважають Шахтар беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1.33, на нічию – 4.90, на перемогу Зорі – 10.50.

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