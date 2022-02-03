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Шахтер запустил образовательный проект в Киеве: что изучают дети

Александр Трикиша
3 февраля, 22:13
Шахтер начал реализацию образовательных проектов для школьников Киева. В одной из школ столицы Украины в рамках проекта Shakhtar Smart состоялся урок по английскому языку с футбольным уклоном

Шахтер провел урок английского для школьников / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Его цель – мотивировать детей учить английский, показав на примере футбола важность владения иностранными языками в современном мире.

Проект представляет собой серию уроков для ребят семь-восемь лет и проводится в интерактивной форме с использованием современных методик преподавания.

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Методология построена на футбольной терминологии и ее внедрении в игровом формате. Также программа Shakhtar Smart предполагает знакомство с основами правильного питания, физкультуру с тренером Академии Шахтера и визит футболиста, говорится на сайте Шахтера.

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Также Shakhtar Social реализует в Киеве проект Shakhtar STEM. Школьники в возрасте 9–12 лет обучаются навыкам программирования с использованием роботов. В конце прошлого года одно из таких занятий посетил полузащитник Шахтера Михаил Мудрик.

Ранее мы писали, что Шахтер открыл новые школы в Харькове, Одессе и Житомире. Shakhtar Football School продолжает расширять сеть академий "горняков". Новые школы были открыты еще в трех городах.