3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
3 лютого 22:30
Атлетик --
Реал --
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шахтар запустив освітній проект у Києві: що вивчають діти

Олександр Трикіша
3 лютого, 22:13
Шахтар розпочав реалізацію освітніх проєктів для школярів Києва. В одній із шкіл столиці України в рамках проєкту Shakhtar Smart відбувся урок з англійської мови з футбольним ухилом

Шахтар провів урок англійської для школярів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Його мета – мотивувати дітей вивчати англійську, показавши на прикладі футболу важливість володіння іноземними мовами у сучасному світі.

Проект є серією уроків для дітей семи-восьми років і проводиться в інтерактивній формі з використанням сучасних методик викладання.

Реклама

Методологія побудована на футбольній термінології та її запровадження в ігровому форматі. Також програма Shakhtar Smart передбачає знайомство з основами правильного харчування, фізкультуру з тренером Академії Шахтаря та візит футболіста, говориться на сайті Шахтаря.

Реклама

Також Shakhtar Social реалізує у Києві проект Shakhtar STEM. Школярі віком 9-12 років навчаються навичкам програмування з використанням роботів. Наприкінці минулого року одне із таких занять відвідав півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик.

Раніше ми писали, що Шахтар відкрив нові школи у Харкові, Одесі та Житомирі. Shakhtar Football School продовжує розширювати мережу академій "гірників". Нові школи було відкрито ще у трьох містах.