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Шахтер забил пять тысяч голов

Андрей Трофимов
4 ноября, 14:45
Юбилейным для "горняков" стал мяч бразильского легионера Фернандо в поединке Лиги чемпионов с Реалом

Гол Фернандо стал 5000-м для "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Накануне в Мадриде Шахтер уступил Реалу 1:2. Но при этом "горняки" достигли знаковой отметки – 5 000 забитых голов за свою 85-летнюю клубную историю.

ВИДЕО ГОЛА №5000

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Автором юбилейного гола Шахтера стал бразилец Фернандо, вогнавший мяч в сетку ворот Куртуа после передачи Матвиенко. После этого счет в матче стал 1:1, однако в итоге победа досталась Реалу – 2:1.

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ВСЕ ГОЛЫ ШАХТЕРА

  • 3 835 голов – в чемпионатах
  • 728 голов – в Кубках СССР и Украины
  • 401 гол – в еврокубковых турнирах
  • 36 голов – в Суперкубке Украины

Напомним, что после четырех туров Шахтер с одним очком занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов. Чтобы рассчитывать на евровесну, "горнякам" в оставшихся матчах нужно обыграть в Милане Интер и в Киеве Шериф.

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