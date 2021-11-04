Шахтар забив п'ять тисяч голів

Гол Фернандо став 5000-м для "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Напередодні у Мадриді Шахтар поступився Реалу 1:2. Але при цьому "гірники" досягли знакової позначки – 5000 забитих голів за свою 85-річну клубну історію.
ВІДЕО ГОЛА №5000
Автором ювілейного гола Шахтаря став бразилець Фернандо, який увігнав м'яч до сітки воріт Куртуа після передачі Матвієнка. Після цього рахунок у матчі став 1:1, однак у підсумку перемога дісталася Реалу – 2:1.
УСІ ГОЛИ ШАХТАРЯ
- 3 835 голів – у чемпіонатах
- 728 голів – у Кубках СРСР та України
- 401 гол – у єврокубкових турнірах
- 36 голів – у Суперкубку України
Нагадаємо, що після чотирьох турів Шахтар із одним очком посідає останній рядок у своїй групі Ліги чемпіонів. Щоб розраховувати на євровесну, "гірникам" у матчах, що залишилися, потрібно обіграти в Мілані Інтер і в Києві Шериф.