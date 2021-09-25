Шахтер – Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Верес постарается отобрать очки у дончан впервые за 28 лет

В субботу, 25 сентября, на столичном НСК "Олимпийский" состоится поединок 9 тура УПЛ, в котором Шахтер примет Верес. Начало встречи – в 17:00. Онлайн матча Шахтер – Верес будет доступен на нашем сайте.

Где смотреть поединок Шахтер – Верес? Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV. Кроме того, поединок можно будет посмотреть в повторе в воскресенье:

02:20 на телеканале Футбол 1

на телеканале 13:00 на телеканале Футбол 2

на телеканале 23:30 на телеканале Футбол 1

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Шахтер проведет встречу с Вересом в канун важных игр в Лиге чемпионов и чемпионате. Уже во вторник подопечные Де Дзерби примут Интер, а в следующее воскресенье дончане сразятся с Динамо в рамках УПЛ.

На данный момент "горняки" идут вторыми в чемпионате, отставая от киевлян на три балла. Поэтому уже через неделю Шахтер получит возможность догнать извечного соперника. Да и игра в Лиге чемпионов крайне важна после поражения от Шерифа в первом туре.

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Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Верес же выровнял положение после неудачного старта сезона. В последних четырех играх ровенский клуб добыл три победы и сумел взобраться на 8 место. Команду Вирта от еврокубковой зоны отделяет всего пять очков.

Юрий Вирт. Фото ФК "Шахтер"

История встреч. За всю историю Шахтер и Верес отыграли 11 официальных поединков, из которых девять выиграли "горняки". Еще по одному поединку завершились вничью и триумфом ровенцев. Правда, оба этих матча прошли еще в далеком 1993 году.

Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом поединка является донецкий Шахтер. Триумф команды Роберто Де Дзерби оценивается коэффициентом 1.20, тогда как на победу Вереса можно поставить за 16.00. Вероятность ничьи составляет 6.50.

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