24 вересня 19:30
Колос 0
Ворскла 1
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
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Шахтар – Верес: де і коли дивитися матч УПЛ

Анатолій Дерека
25 вересня, 09:55
Поєдинок донецької та рівненської команд в дев'ятому турі чемпіонату України буде показаний на ТБ і в інтернеті

Верес спробує відібрати очки у донеччан вперше за 28 років

У суботу, 25 вересня, на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок 9-го туру УПЛ, в якому Шахтар прийме Верес. Початок зустрічі – о 17:00. Онлайн матчу Шахтар – Верес буде доступний на нашому сайті.

Де дивитися поєдинок Шахтар – Верес? Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Футбол 2, а також на сервісі OLL.TV. Крім того, поєдинок можна буде подивитися у повторі в неділю:

  • 02:20 на телеканалі Футбол 1
  • 13:00 на телеканалі Футбол 2
  • 23:30 на телеканалі Футбол 1

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Шахтар проведе зустріч з Вересом напередодні важливих ігор в Лізі чемпіонів і чемпіонаті. Вже у вівторок підопічні Де Дзербі приймуть Інтер, а наступної неділі донеччани зіграють з Динамо в рамках УПЛ.

На цей момент "гірники" йдуть другими в чемпіонаті, відстаючи від киян на три бали. Тому вже через тиждень Шахтар отримає можливість наздогнати одвічного суперника. Та й гра в Лізі чемпіонів вкрай важлива після поразки від Шерифа в першому турі.

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Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Верес же вирівняв становище після невдалого старту сезону. В останніх чотирьох іграх рівненський клуб здобув три перемоги та зумів піднятися на 8 місце. Команду Вірта від єврокубкової зони відокремлює всього п'ять очок.

Юрій Вірт. Фото ФК "Шахтар"

Історія зустрічей. За всю історію Шахтар і Верес відіграли 11 офіційних поєдинків, з яких дев'ять виграли "гірники". Ще по одному поєдинку завершилися внічию і тріумфом рівненців. Правда, обидва цих матчі пройшли ще в далекому 1993 році.

Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як на перемогу Вереса можна поставити за 16.00. Імовірність нічиї становить 6.50.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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