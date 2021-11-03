Шахтер собирается повторить прошлогоднее чудо в Мадриде: расписание, котировки матчей ЛЧ 3 ноября

Шахтер vs Реал / Фото: Reuters
В среду, 3 ноября, пройдут матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Наше внимание будет приковано к схватке на "Сантьяго Бернабеу", где команда Карло Анчелотти будет принимать донецкий Шахтер.
Онлайн матча Реал – Шахтер у нас на сайте.
Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов
ГРУППА А
22:00. Лейпциг – ПСЖ
Букмекеры: 2.85 – 3.80 – 2.37
22:00. Манчестер Сити – Брюгге
Букмекеры: 1.12 – 10.00 – 23.00
ГРУППА В
19:45. Милан – Порту
Букмекеры: 1.93 – 3.65 – 4.10
22:00. Ливерпуль – Атлетико
Букмекеры: 1.69 – 4.00 – 5.20
ГРУППА С
22:00. Боруссия Д – Аякс
Букмекеры: 2.75 – 3.85 – 2.44
22:00. Спортинг Л – Бешикташ
Букмекеры: 1.39 – 5.20 – 7.90
ГРУППА D
19:45. Реал – Шахтер
Букмекеры: 1.22 – 7.10 – 15.00
22:00. Шериф – Интер
Букмекеры: 10.50 – 5.70 – 1.31
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