4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер собирается повторить прошлогоднее чудо в Мадриде: расписание, котировки матчей ЛЧ 3 ноября

Сергей Шаховец
3 ноября, 10:22
Донецкий Шахтер сыграет на выезде с Реалом, а команда-сенсация Юрия Вернидуба примет в Тирасполе миланский Интер

Шахтер vs Реал / Фото: Reuters

В среду, 3 ноября, пройдут матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Наше внимание будет приковано к схватке на "Сантьяго Бернабеу", где команда Карло Анчелотти будет принимать донецкий Шахтер.

Онлайн матча Реал – Шахтер у нас на сайте.

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Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов

ГРУППА А

22:00. Лейпциг – ПСЖ

Букмекеры: 2.85 – 3.80 – 2.37

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22:00. Манчестер Сити – Брюгге

Букмекеры: 1.12 – 10.00 – 23.00

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ГРУППА В

19:45. Милан – Порту

Букмекеры: 1.93 – 3.65 – 4.10

22:00. Ливерпуль – Атлетико

Букмекеры: 1.69 – 4.00 – 5.20

ГРУППА С

22:00. Боруссия Д – Аякс

Букмекеры: 2.75 – 3.85 – 2.44

22:00. Спортинг Л – Бешикташ

Букмекеры: 1.39 – 5.20 – 7.90

ГРУППА D

19:45. Реал – Шахтер

Букмекеры: 1.22 – 7.10 – 15.00

22:00. Шериф – Интер

Букмекеры: 10.50 – 5.70 – 1.31

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