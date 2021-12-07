Шахтер – Шериф: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер vs Шериф / Фото: Getty Images

Сегодня команда Роберто Де Дзерби постарается одержать единственную победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ и заработать баллы для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА. Начало встречи – в 22:00. Онлайн Шахтер-Шериф доступен на нашем сайте.

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Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Для "горняков" поединок против Шерифа – это игра престижа. Независимо от результата этого матча, Шахтер финиширует на четвертом, а Шериф – на третьем месте в группе D. Следовательно, "горняки" останутся без евровесны, а клуб из Молдовы выступит в 1/16 Лиги Европы. Борьбу в плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета продолжат Реал и Интер.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекеры называют фаворитом поединка донецкий Шахтер. На его победу установлен коэффициент 1.57, на ничью – 4.35, на победу Шерифа – 6.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

выигрыш Шахтера – 62%

ничья – 22%

выигрыш Шерифа – 16%

наиболее вероятный счет – 2:0

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Шериф в еврокубковых турнирах встречались трижды. Пока в личных встречах сохраняется полный паритет: у обоих клубов по одной победе, один матч закончился в нулевую ничью. Разница забитых и пропущенных мячей равная – 2:2.

Смотрите, как сыграли Шахтер и Шериф в сентябре