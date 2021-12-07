10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Шериф: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
7 декабря, 10:20
Поединок шестого тура группового раунда ЛЧ между Шахтером и Шерифом состоится во вторник, 7 декабря. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – список трансляторов игры

Шахтер vs Шериф / Фото: Getty Images

Сегодня команда Роберто Де Дзерби постарается одержать единственную победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ и заработать баллы для Украины в таблицу коэффициентов УЕФА. Начало встречи – в 22:00. Онлайн Шахтер-Шериф доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 3
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 6 Portugal
  • TV 2 Play
  • Blue Sport 8
  • Movistar+
  • T Sports 5
  • BT Sport App
  • Exxen

Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Для "горняков" поединок против Шерифа – это игра престижа. Независимо от результата этого матча, Шахтер финиширует на четвертом, а Шериф – на третьем месте в группе D. Следовательно, "горняки" останутся без евровесны, а клуб из Молдовы выступит в 1/16 Лиги Европы. Борьбу в плей-офф Лиги чемпионов из этого квартета продолжат Реал и Интер.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекеры называют фаворитом поединка донецкий Шахтер. На его победу установлен коэффициент 1.57, на ничью – 4.35, на победу Шерифа – 6.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Шахтера – 62%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Шерифа – 16%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Шериф в еврокубковых турнирах встречались трижды. Пока в личных встречах сохраняется полный паритет: у обоих клубов по одной победе, один матч закончился в нулевую ничью. Разница забитых и пропущенных мячей равная – 2:2.

Смотрите, как сыграли Шахтер и Шериф в сентябре