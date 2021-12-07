Шахтар – Шериф: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Шахтар vs Шериф / Фото: Getty Images

Сьогодні команда Роберто Де Дзербі спробує здобути єдину перемогу у нинішньому розіграші ЛЧ та заробити бали для України у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн Шахтар-Шериф доступний на нашому сайті.

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Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Для "гірників" поєдинок проти Шерифа – це гра престижу. Незалежно від результату цього матчу, Шахтар фінішує на четвертому, а Шериф – на третьому місці у групі D. Отже, "гірники" залишаться без євровесни, а клуб із Молдови виступить у 1/16 Ліги Європи. Боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів із цього квартету продовжать Реал та Інтер.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекери називають фаворитом двобою донецький Шахтар. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.57, на нічию – 4.35, на перемогу Шерифа – 6.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

виграш Шахтаря – 62%

нічия – 22%

виграш Шерифа – 16%

найімовірніший рахунок – 2:0

КАДРОВА СИТУАЦІЯ

ОСТАННІ МАТЧІ

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ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар та Шериф у єврокубкових турнірах зустрічалися тричі. Поки що в особистих зустрічах зберігається повний паритет: у обох клубів по одній перемозі, один матч закінчився у нульову нічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів рівна – 2:2.

Дивіться, як зіграли Шахтар та Шериф у вересні