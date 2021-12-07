10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар – Шериф: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
7 грудня, 10:20
Поєдинок шостого туру групового раунду ЛЧ між Шахтарем та Шерифом відбудеться у вівторок, 7 грудня. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – список трансляторів гри

Шахтар vs Шериф / Фото: Getty Images

Сьогодні команда Роберто Де Дзербі спробує здобути єдину перемогу у нинішньому розіграші ЛЧ та заробити бали для України у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн Шахтар-Шериф доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • DAZN
  • Матч! Футбол 3
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 6 Portugal
  • TV 2 Play
  • Blue Sport 8
  • Movistar+
  • T Sports 5
  • BT Sport App
  • Exxen

Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Для "гірників" поєдинок проти Шерифа – це гра престижу. Незалежно від результату цього матчу, Шахтар фінішує на четвертому, а Шериф – на третьому місці у групі D. Отже, "гірники" залишаться без євровесни, а клуб із Молдови виступить у 1/16 Ліги Європи. Боротьбу в плей-оф Ліги чемпіонів із цього квартету продовжать Реал та Інтер.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Букмекери називають фаворитом двобою донецький Шахтар. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.57, на нічию – 4.35, на перемогу Шерифа – 6.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

  • виграш Шахтаря – 62%
  • нічия – 22%
  • виграш Шерифа – 16%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

КАДРОВА СИТУАЦІЯ

ОСТАННІ МАТЧІ

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ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар та Шериф у єврокубкових турнірах зустрічалися тричі. Поки що в особистих зустрічах зберігається повний паритет: у обох клубів по одній перемозі, один матч закінчився у нульову нічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів рівна – 2:2.

Дивіться, як зіграли Шахтар та Шериф у вересні