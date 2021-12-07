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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Шериф: видео обзор матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
7 декабря, 23:01
Донецкий и тираспольский клубы завершают свое выступление в самом престижном еврокубке

Фернандо забил гол Шерифу / Фото: REUTERS

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречается с Шерифом.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.

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Поединок в Киеве не имеет турнирного значения. Шахтер останется на последнем месте в группе, а Шериф продолжит свои выступления в Лиге Европы.

В первом тайме "горняки" создали кучу моментов, дважды гостей спасал каркас ворот. Но "горняки" таки сумели открыть счет до перерыва. Это Фернандо ушел от опеки двух защитников и закатил мяч в дальний угол.

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