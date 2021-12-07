Шахтер – Шериф: видео обзор матча Лиги чемпионов

Фернандо забил гол Шерифу / Фото: REUTERS
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер встречается с Шерифом.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.
Поединок в Киеве не имеет турнирного значения. Шахтер останется на последнем месте в группе, а Шериф продолжит свои выступления в Лиге Европы.
В первом тайме "горняки" создали кучу моментов, дважды гостей спасал каркас ворот. Но "горняки" таки сумели открыть счет до перерыва. Это Фернандо ушел от опеки двух защитников и закатил мяч в дальний угол.