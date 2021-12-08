7 грудня 19:45 Трансляція
ПСЖ 4
Брюгге 1
7 грудня 19:45 Трансляція
Лейпциг 2
Манчестер Сіті 1
7 грудня 21:59 Трансляція
Шахтар 1
Шериф 1
7 грудня 22:00 Трансляція
Мілан 1
Ліверпуль 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Порту 1
Атлетіко 3
7 грудня 22:00 Трансляція
Боруссія Д 5
Бешикташ 0
7 грудня 22:00 Трансляція
Аякс 4
Спортинг 2
7 грудня 22:00 Трансляція
Реал 2
Інтер 0
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар – Шериф: відео огляд матчу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
8 грудня, 00:20
Донецький та тираспольський клуби у різному настрої завершують свій виступ у найпрестижнішому єврокубку

Фернандо забив гол Шерифу / Фото: REUTERS

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зустрічався із Шерифом. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Шериф.

Поєдинок у Києві не мав турнірного значення. За будь-якого результату Шахтар залишався на останньому місці в групі, а Шериф продовжував свої виступи в Лізі Європи.

Реклама

У першому таймі Шахтер створив купу моментів, двічі гостей рятував каркас воріт. Але "гірники" таки зуміли відкрити рахунок до перерви. Це Фернандо уникнув опіки двох захисників і закотив м'яч у дальній кут.

Реклама

Після перерви Шахтар був близьким, щоб збільшити свою перевагу. Але змарнував перемогу у вже компенсований час. Ніколов зумів продавати оборону "гірників" і зблизька відправити м'яч у сітку.

Шахтар – Шериф – 1:1
Голи: Фернандо, 42 – Ніколов, 90+3

Реклама

Шахтар: Пятов (Шевченко, 86), Додо, Бондар, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон, Фернандо (Мудрик, 46).

Шериф: Атанасіадіс, Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Крістіано, Тілль, Коловос (Ніколов, 46), Аддо, А. Траоре, Янсане, Бруно.