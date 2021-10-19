19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Реал и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов
19 октября, 10:56
Во вторник, 19 октября, проходит восемь поединков самого престижного футбольного еврокубка, среди которых и противостояние Шахтера с Реалом

"Шахтер" - "Реал" / Фото: Reuters

Вашему вниманию – расписание матчей вторника, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп Лиги чемпионов. Онлайн Шахтер – Реал доступен на нашем сайте.

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

Группа D

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22:00 Шахтер – Реал
Котировки: 5.10 – 4.00 – 1.70

22:00 Интер – Шериф
Котировки: 1.21 – 7.50 – 14.00

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Группа А

19:45 Брюгге – Манчестер Сити
Котировки: 10.00 – 5.80 – 1.31

22:00 ПСЖ – Лейпциг
Котировки: 1.58 – 4.55 – 5.60

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Группа B

22:00 Атлетико – Ливерпуль
Котировки: 3.35 – 3.35 – 2.29

22:00 Порту – Милан
Котировки: 2.45 – 3.35 – 3.05

Группа C

19:45 Бешикташ – Спортинг
Котировки: 3.30 – 3.40 – 2.29

22:00 Аякс – Боруссия Д
Котировки: 2.34 – 3.95 – 3.00

Матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo.

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Остальные восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 20 октября. Киевское Динамо сыграет на выезде с Барселоной.

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