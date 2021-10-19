Шахтар – Реал та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Шахтар - Реал / Фото: Reuters

До вашої уваги – розклад матчів вівторка, оновлювані результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.

ВІВТОРОК, 19 ЖОВТНЯ

Група D

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22:00 Шахтар – Реал

Котирування: 5.10 – 4.00 – 1.70

22:00 Інтер – Шериф

Котирування: 1.21 – 7.50 – 14.00

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Група А

19:45 Брюгге – Манчестер Сіті

Котирування: 10.00 – 5.80 – 1.31

22:00 ПСЖ – Лейпциг

Котирування: 1.58 – 4.55 – 5.60

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Група B

22:00 Атлетіко – Ліверпуль

Котирування: 3.35 – 3.35 – 2.29

22:00 Порту – Мілан

Котирування: 2.45 – 3.35 – 3.05

Група C

19:45 Бешикташ – Спортінг

Котирування: 3.30 – 3.40 – 2.29

22:00 Аякс – Боруссія Д

Котирування: 2.34 – 3.95 – 3.00

Матчі Ліги чемпіонів транслює платформа Megogo.

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Решта вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів відбудуться в середу, 20 жовтня. Київське Динамо зіграє на виїзді з Барселоною.