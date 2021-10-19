19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар – Реал та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Андрій Трофімов
19 жовтня, 10:56
У вівторок, 19 жовтня, відбуваються вісім поєдинків найпрестижнішого футбольного єврокубка, серед яких і протистояння Шахтаря з Реалом

Шахтар - Реал / Фото: Reuters

До вашої уваги – розклад матчів вівторка, оновлювані результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.

ВІВТОРОК, 19 ЖОВТНЯ

Група D

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22:00 Шахтар – Реал
Котирування: 5.10 – 4.00 – 1.70

22:00 Інтер – Шериф
Котирування: 1.21 – 7.50 – 14.00

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Група А

19:45 Брюгге – Манчестер Сіті
Котирування: 10.00 – 5.80 – 1.31

22:00 ПСЖ – Лейпциг
Котирування: 1.58 – 4.55 – 5.60

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Група B

22:00 Атлетіко – Ліверпуль
Котирування: 3.35 – 3.35 – 2.29

22:00 Порту – Мілан
Котирування: 2.45 – 3.35 – 3.05

Група C

19:45 Бешикташ – Спортінг
Котирування: 3.30 – 3.40 – 2.29

22:00 Аякс – Боруссія Д
Котирування: 2.34 – 3.95 – 3.00

Матчі Ліги чемпіонів транслює платформа Megogo.

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Решта вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів відбудуться в середу, 20 жовтня. Київське Динамо зіграє на виїзді з Барселоною.

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