Шахтар – Реал та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Шахтар - Реал / Фото: Reuters
До вашої уваги – розклад матчів вівторка, оновлювані результати і турнірні таблиці груп Ліги чемпіонів. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.
ВІВТОРОК, 19 ЖОВТНЯ
Група D
22:00 Шахтар – Реал
Котирування: 5.10 – 4.00 – 1.70
22:00 Інтер – Шериф
Котирування: 1.21 – 7.50 – 14.00
Група А
19:45 Брюгге – Манчестер Сіті
Котирування: 10.00 – 5.80 – 1.31
22:00 ПСЖ – Лейпциг
Котирування: 1.58 – 4.55 – 5.60
Група B
22:00 Атлетіко – Ліверпуль
Котирування: 3.35 – 3.35 – 2.29
22:00 Порту – Мілан
Котирування: 2.45 – 3.35 – 3.05
Група C
19:45 Бешикташ – Спортінг
Котирування: 3.30 – 3.40 – 2.29
22:00 Аякс – Боруссія Д
Котирування: 2.34 – 3.95 – 3.00
Матчі Ліги чемпіонів транслює платформа Megogo.
Решта вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів відбудуться в середу, 20 жовтня. Київське Динамо зіграє на виїзді з Барселоною.