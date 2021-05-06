Шахтер разгромил Минай в скандальном матче чемпионата Украины

Минай проиграл с разгромным счетом матч Шахтеру, на который не хотел выходить. Бойкот в раздевалке привел к тому, что футболисты даже не смогли как следует размяться

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер разгромил Минай в скандальном матче 25-го тура чемпионата Украины, который начался с получасовым опозданием из-за бойкота закарпатских футболистов, а сама команда вынуждена была разминаться в раздевалке.

Читайте также: Минай не вышел на матч против Шахтера: что случилось

Последствия такой подготовки сказались уже на поле. Минай смог сопротивляться "горнякам" только первые полчаса, пока счет не открыл Тарас Степаненко. После перерыва Манор Соломон и Майкон довели счет до разгромного, а незадолго до финального свистка Степаненко оформил дубль – 4:0 в пользу Шахтера.

Реклама

Шахтер гарантировал себе вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, а Минай остается на последнем месте и прощается с Премьер-лигой. Сезон "горняки" завершат домашней встречей с Ингульцом, а Минай встретится с Ворсклой.