Шахтер провел матч мира в городе, где началась Вторая мировая война

Товарищеский матч Шахтера в Гданьске / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Здравствуй, красавец Гданьск – жемчужина Балтийского моря! Почти год назад довелось побывать тут – на финале Лиги Европы. Игра – праздник. Тогда неуступчивый Вильярреал, одолев Манчестер Юнайтед в эпической серии пенальти, завоевал Кубок. А заодно квалифицировался в Лигу чемпионов, где "Желтая Подводная Лодка" уже вошла в число соискателей главного европейского трофея, оставив за бортом грандов – Ювентус и Баварию!

В мае 2021-го весь Гданьск пестрил флажками с символикой УЕФА. Теперь на их месте, как и повсюду в Европе – бесчисленные сине-желтые флаги. В чистый четверг (католическую Пасху отмечают в ближайшие выходные) здесь организовали совсем другой праздник футбола. Благотворительный матч Лехия – Шахтер в рамках акции "Футбол для мира. Остановить войну в Украине!"

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Как символично – провести антивоенный матч в Гданьске, занимающем свое, особое место в учебниках истории двадцатого века. Если, добираясь из центра, проехать на стареньком дребезжащем трамвае мимо великолепной арены – той самой, переливающейся золотыми отблесками жемчуга, возведенной к Евро 2012 – и выйти через несколько остановок на конечной, в Новом порту, то, прогулявшись вдоль Мертвой Вислы, оказываешься у старинного маяка, на набережной капитана Тадеуша Циолковского. Отсюда открывается вид на противоположный берег, на знаменитый полуостров Вестерплатте, где на насыпном кургане возвышается величественный памятный монумент – 236 блоков гранита, 1150 тонн.

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В конце лета 1939-го учебное судно "Шлезвиг-Гольштейн", прибывшее с "визитом вежливости" в Вольный город Данциг, бросило якорь именно здесь – никто из местных и не думал посылать куда-либо немецкий военный корабль. Ранним утром первого сентября броненосец обстрелял оружейные склады – а под его палубой прятались 225 солдат, готовясь к десанту. Так началась Вторая мировая война.

Этот город натерпелся сполна. Тут надеялись найти пристанище сотни тысяч беженцев из Восточной Пруссии. А в марте 1945-го советская армия, торопясь на Берлин, артиллерийским огнем, буквально не оставив камня на камне, уничтожила исторический центр Данцига. Десятилетиями доминировавшие немцы планомерно уничтожали следы польской культуры. А после войны уже поляки усердно зачищали все следы германского наследия. Отстроили Гданьск на свой лад, он стал абсолютно другим, не тем, что был раньше...

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На верфях крупнейшего порта Польши на заре восьмидесятых зарождалось движение "Солидарность", внесшее значительный вклад в расшатывание содружества стран социалистической системы. Город-бунтарь, европейский вольный город. Здесь все пропитано свежим морским бризом – воздухом свободы. Проводя футбольный матч солидарности, Гданьск нашел еще одну возможность поддержать украинский народ, страдающий от страшной жестокой войны.

У билетной кассы, открывшей окошко пунктуально за полтора часа до стартового свистка, ажиотажа не наблюдалось, очереди практически не было. Билеты большей частью реализовывались через интернет, по цене – дешевле грибов, по десять злотых, но кто хотел, мог заплатить и больше – все собранные средства будут направлены в помощь Украине.

Сперва показалось – народу на трибунах не много, но, уже в ходе игры, болельщики подтягивались, на центральных секторах стало веселее, в итоге арена заполнилась как минимум на треть. Очень много наших соотечественников – женщины, дети. Тут и там была слышна украинская речь...

Как и подобает международной встрече, ее предваряла официальная церемония – с государственными флагами, гимнами.

Все футболисты Шахтера – правая рука на сердце, флаг Украины на плечах – вдохновенно пели.

Все без исключения, включая звездного "новичка" Ярослава Ракицкого.

В свое время Ярика нещадно критиковали – мол, молчит, не уважает гимн. А когда Ракицкий вдобавок ко всему уехал играть в Питер – волна негодования вообще не знала предела. Но вот, наступили по-настоящему тяжелые для страны времена – и Ярослав Ракицкий, настоящий патриот Украины, по-быстрому разорвав контракт с Зенитом, здесь, в составе Шахтера.

Скажем сразу, весьма солидно отыграл футболист в майке под номером четыре, с надписью "Мариуполь" на спине. И в сборной, если получит вызов, Ракицкий с его коронным длинным пасом определенно придется ко двору. На носу у нас – важнейшие матчи за выход на чемпионат мира.

Состав горняков непривычен – в отсутствие бразильских легионеров. Все – украинцы. Молодые, талантливые, амбициозные ребята. Настоящим лидером проявил себя Михаил Мудрик. На седьмой минуте десятый номер хладнокровно с точки реализовал самостоятельно заработанный 11-метровый, а во втором тайме Мудрик оформил дубль, обыгравшись на входе в штрафную с Мишневым и мастерски отправив мяч в ворота. Поговаривают, интерес к Мудрику проявляет один из клубов английской Премьер-лиги.

Хозяева поля ударить в грязь лицом совсем не хотели, действовали активно. В серьезных еврокубках Лехия замечена не была – когда еще заглянет в гости постоянный участник Лиги чемпионов? Пропустив в дебюте, футболисты из Гданьска довольно быстро восстановили равновесие. Диабате – единственный темнокожий футболист на поле – финтом обманул Бондаря, и обводящим ударом не оставил шансов Трубину. В середине тайма этот трюк почти повторил Дурмуш – но голкипер Шахтера выручил. А вскоре пришлось проявить вратарскую выучку и стражу ворот польского клуба – он отразил выстрел Топалова.

Через пять минут после перерыва произошло необычное – судья в поле Симон Марциняк запланировано передал бразды правления четвертому официальному – украинцу Дмитрию Кривушкину.

Выйдя вперед, Шахтер не раз мог увеличить счет. Хороший момент имел Борячук, ворвавшись на 74-й минуте в штрафную после фирменной, через полполя передачи Ракицкого, но разбирался долго, в итоге его окружили четыре соперника, и пробить по воротам так и не удалось. А на 87-й Крыськив расстреливал в упор, но юный Микулко парировал, а Сигеев не преуспел на добивании.

Все шло к логичной заслуженной победе Шахтера. У появившегося в рамке во второй половине встречи Андрея Пятова работы, в общем то, было не много. Но на третьей добавленной минуте ветеран, отбив коварный удар, не удержал мяч, и джокер Лехии Оконевски сравнял счет.

Ничья? Нет. Де Дзерби произвел девятую замену. 12-летний Дима Кеда вышел на поле вместо Мудрика. Сколько лишений, сколько страданий выпало на долю этого мальчика из Харцизска! Его семье пришлось переехать в Мариуполь, а нынешней весной, чудом выбравшись из блокады, они уехали в Польшу. Дима пережил многое. И он заслужил пережить эти минуты счастья.

Тарас Степаненко улыбнулся пацану, в центре поля отдал ему мяч. Взаимная перепасовка, футболисты – свои и чужие – расступились. Дима один с мячом выходит к воротам – и... бьет мимо. Его подбадривают, он улыбается. Матч еще не закончился. Мяч снова у Димы Кеда, вторая попытка – гол! Объятия, аплодисменты. Слезы радости. Слезы умиления.

Шахтер победил. За мир. За Диму. За всех украинских детей. За Украину. Чаша арены погрузилась в черную тьму, и все осветилось холодным мерцанием бесчисленных огоньков-телефонов. А согревало ее тепло сердец. Тепло людей, собравшихся на стадионе. Собравшихся на матч мира.