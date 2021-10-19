Шахтер против Реала: команды назвали составы на битву

Сегодня в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Киеве встретится с Реалом. Игра начнется в 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал.

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Команды уже назвали стартовые составы на поединок.

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Педриньо, Фернандо.

В запасе: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Мудрик, Судаков, Сикан

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Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема.

В запасе: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавинга, Асенсио, Бланко, Мигель, Мариано

После двух туров положение в группе D сенсационное – ее возглавляет Шериф (Молдова) с украинским тренером Юрием Вернидубом, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Мадридцы идут вторыми, "горняки" – четвертыми. Поэтому сегодня Шахтеру нужна, ни много ни мало, победа над самым титулованным клубом мира!