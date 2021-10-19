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Спортинг --
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Брюгге --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Барселона --
Динамо --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Шахтер против Реала: команды назвали составы на битву

Любомир Луканюк
19 октября, 21:05
Для выхода из группы в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" нужно сегодня побеждать, мадридцы также не намерены терять очки

Сегодня в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Киеве встретится с Реалом. Игра начнется в 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал.

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Команды уже назвали стартовые составы на поединок.

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон, Педриньо, Фернандо.

В запасе: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Мудрик, Судаков, Сикан

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Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема.

В запасе: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавинга, Асенсио, Бланко, Мигель, Мариано

После двух туров положение в группе D сенсационное – ее возглавляет Шериф (Молдова) с украинским тренером Юрием Вернидубом, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Мадридцы идут вторыми, "горняки" – четвертыми. Поэтому сегодня Шахтеру нужна, ни много ни мало, победа над самым титулованным клубом мира!

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