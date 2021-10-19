Шахтар проти Реала: команди назвали склади на битву

Сьогодні в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар в Києві зустрінеться з Реалом. Гра розпочнеться о 22:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Реал.

Реклама

Команди вже назвали стартові склади на поєдинок.

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Педріньо, Фернандо.

В запасі: П'ятов, Вітао, Конопля, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Мудрик, Судаков, Сікан

Реклама

Реал: Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус, Родріго, Бензема.

В запасі: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавінга, Асенсіо, Бланко, Мігель, Маріано

Після двох турів становище в групі D сенсаційне – її очолює Шериф (Молдова) з українським тренером Юрієм Вернидубом, який обіграв вдома Шахтар і на виїзді Реал. Мадридці йдуть другими, "гірники" – четвертими. Тому сьогодні Шахтарю потрібна перемога над найбільш титулованим клубом світу!