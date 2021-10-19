19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Шахтар проти Реала: команди назвали склади на битву

Любомир Луканюк
19 жовтня, 21:05
Для виходу з групи в плей-офф Ліги чемпіонів "гірникам" потрібно сьогодні перемагати, мадридці також не мають наміру втрачати очки

Сьогодні в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар в Києві зустрінеться з Реалом. Гра розпочнеться о 22:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Реал.

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Команди вже назвали стартові склади на поєдинок.

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Тете, Соломон, Педріньо, Фернандо.

В запасі: П'ятов, Вітао, Конопля, Корнієнко, Бондар, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Мудрик, Судаков, Сікан

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Реал: Куртуа, Васкес, Мілітао, Алаба, Менді, Каземіро, Кроос, Модріч, Вінісіус, Родріго, Бензема.

В запасі: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Марсело, Вальверде, Камавінга, Асенсіо, Бланко, Мігель, Маріано

Після двох турів становище в групі D сенсаційне – її очолює Шериф (Молдова) з українським тренером Юрієм Вернидубом, який обіграв вдома Шахтар і на виїзді Реал. Мадридці йдуть другими, "гірники" – четвертими. Тому сьогодні Шахтарю потрібна перемога над найбільш титулованим клубом світу!

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