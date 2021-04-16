Шахтер против Динамо: расписание, трансляции и результаты 22-го тура УПЛ

С 16 по 18 апреля в чемпионате Украины проходят матчи 22-го тура, включая субботнюю битву Шахтер – Динамо. Гранды играют без зрителей из-за локдауна в столице. Ниже – расписание всех поединков тура с телетрансляциями и котировками букмекеров, обновляемые результаты и турнирная таблица Премьер-лиги.
22-й тур УПЛ
Пятница, 16 апреля
17:00 Львов – Александрия Футбол 1
Котировки: 4.85 – 3.55 – 1.77
Суббота, 17 апреля
14:00 Минай – Десна Футбол 2
Котировки: 4.65 – 3.70 – 1.76
17:00 Ворскла – Заря Футбол 2
Котировки: 3.90 – 3.35 – 2.02
19:30 Шахтер – Динамо Футбол 1
Котировки: 2.05 – 3.65 – 3.40
Стрим по матчу Шахтер – Динамо – на канале Спорт Сегодня в YouTube
Воскресенье, 18 апреля
14:00 Ингулец – Рух Футбол 1
Котировки: 2.46 – 3.45 – 2.81
17:00 Мариуполь – Олимпик Футбол 1
Котировки: 2.48 – 3.35 – 2.86
19:30 Колос – Днепр-1 Футбол 1
Котировки: 2.48 – 3.25 – 2.94
Прямые трансляции матчей УПЛ также доступны на сервисе OLL.TV
Напомним, перед этим туром Милевский оказался на дне УПЛ, но занятно дебютировал в качестве рэпера, опровергнув информацию о том, что летом разорвет контракт с Минаем.