Шахтер пропустил лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)

Винисиус забил Шахтеру супергол / Фото: Reuters
В матче Шахтер – Реал 0:5 бразильский нападающий мадридцев Винисиус Жуниор забил дважды, но второй из этих мячей 21-летний футболист, наверное, запомнит на всю жизнь.
Ведь именно этот шедевр УЕФА назвал лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Винисиус ворвался в штрафную площадку "горняков", обыграв полкоманды дончан, и неотразимо пробил в верхний ближний угол ворот над плечом у Трубина.
Отметим, что на награду также претендовали голы нападающего Интера Эдина Джеко, полузащитника Ливерпуля Наби Кейта и форварда Спортинга Паулинью Диаша. Но вне конкуренции оказался Винисиус.
Ранее мы писали, что Шахтер и Динамо установили совместный антирекорд Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира две команды из одной страны завершили первый круг группового этапа без единого гола.
Исправить ситуацию с голевой засухой в атаке Динамо и Шахтер попытаются через две недели. Динамо 2 ноября в Киеве примет Барселону, а Шахтер на следующий день сыграет в Мадриде с Реалом.
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