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Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
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Бенфика --
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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер пропустил лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)

Олег Люлька
21 октября, 15:30
УЕФА назвал самый красивый гол, забитый в 16 матчах третьего тура Лиги чемпионов. Его автором стал вингер Реала Винисиус Жуниор, поразивший ворота Шахтера

Винисиус забил Шахтеру супергол / Фото: Reuters

В матче Шахтер – Реал 0:5 бразильский нападающий мадридцев Винисиус Жуниор забил дважды, но второй из этих мячей 21-летний футболист, наверное, запомнит на всю жизнь.

Ведь именно этот шедевр УЕФА назвал лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

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Винисиус ворвался в штрафную площадку "горняков", обыграв полкоманды дончан, и неотразимо пробил в верхний ближний угол ворот над плечом у Трубина.

Отметим, что на награду также претендовали голы нападающего Интера Эдина Джеко, полузащитника Ливерпуля Наби Кейта и форварда Спортинга Паулинью Диаша. Но вне конкуренции оказался Винисиус.

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Ранее мы писали, что Шахтер и Динамо установили совместный антирекорд Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира две команды из одной страны завершили первый круг группового этапа без единого гола.

Исправить ситуацию с голевой засухой в атаке Динамо и Шахтер попытаются через две недели. Динамо 2 ноября в Киеве примет Барселону, а Шахтер на следующий день сыграет в Мадриде с Реалом.

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