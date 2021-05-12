Шахтер попрощался с Луишем Каштру двумя подарками

Каштру и Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер официально заявил о том, что Луиш Каштру покидает пост главного тренера дончан после двух лет работы с командой.

В столичном отеле "Опера" состоялась встреча Луиша Каштру с Сергеем Палкиным, на которой генеральный директор Шахтера поблагодарил португальского специалиста за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей "горняки" провели под руководством Луиша) и оригинальную статуэтку в виде мяча.

"Для Каштру это был первый опыт работы вне Португалии, и по итогам первого же сезона он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины. Результат вошел в историю как рекордный отрыв чемпиона от серебряного призера УПЛ (23 очка). Также в том сезоне Шахтер прошел длинный путь в еврокубках и добрался до полуфинала Лиги Европы"

"В сезоне-2020/21 Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с мадридским Реалом, менхенгладбахской Боруссией и миланским Интером, дважды победив испанский клуб и дважды сыграв вничью с итальянским. Это позволило продолжить еврокампанию в Лиге Европы", – такие достижения Луиша Каштру отмечает официальный сайт Шахтера

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В 84 матчах под руководством Луиша Каштру Шахтер одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью и 17 поединков проиграл. В среднем команда забивала ровно два мяча за игру.

При этом в завершившемся сезоне Шахтер не смог защитить чемпионский титул, пропустив вперед Динамо Мирчи Луческу.

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Ожидается, что на посту тренера Шахтера Луиша Каштру сменит итальянец Роберто Де Дзерби из Сассуоло.