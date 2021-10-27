27 октября 17:00
Мариуполь 1
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец 0
Шахтер 3
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Динамо --
Барселона --
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2 ноября 22:00
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Зенит --
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Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
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Брюгге --
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Шахтер поиздевался над Черноморцем на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Сергей Шаховец
27 октября, 21:28
В первом тайме "моряки" выстояли, однако во втором пропустили сразу три мяча от вице-чемпиона страны

Кубок Украины Черноморец - Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе завершился матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором местный Черноморец разыгрывал путевку в четвертьфинал с донецким Шахтером. Мы вели онлайн Черноморец – Шахтер на нашем сайте.

В первом тайме "моряки" выстояли, однако во втором пропустили сразу три мяча от вице-чемпиона страны. Голы на счету Фернандо, Маркоса Антонио и Дентиньо.

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Гол Фернандо (64 мин)

Гол Маркоса Антонио (72 мин)

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Гол Дентиньо (81 мин)

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Команда Роберто Де Дзерби стала четвертым участником 1/4 финала. Ранее в эту стадию прошли Александрия, полтавская Ворскла и киевское Динамо.

Кубок Украины. 1/8 финала.

Черноморец – Шахтер – 0:3

Голы: Фернандо (64), М.Антонио (72), Дентиньо (81)

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирный (Михайленко, 67), Цитаишвили (Авагимян, 67), Ванат (Бугай, 79)

Шахтер: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59), М.Антонио, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентиньо, 69)

ОБЗОР МАТЧА