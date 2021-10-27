Шахтар познущався над Чорноморцем на шляху до чвертьфіналу Кубка України

Кубок України Чорноморець - Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі завершився матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому місцевий Чорноморець розігрував путівку до чвертьфіналу з донецьким Шахтарем. Ми вели онлайн Чорноморець – Шахтар на нашому сайті.

У першому таймі "моряки" вистояли, проте у другому пропустили одразу три м'ячі від віцечемпіона країни. Голи на рахунку Фернандо, Маркоса Антоніо та Дентіньйо.

Реклама

Гол Фернандо (64 хв.)

Гол Маркоса Антоніо (72 хв.)

Реклама

Гол Дентіньйо (81 хв.)

Реклама

Команда Роберто Де Дзербі стала четвертим учасником 1/4 фіналу. Раніше до цієї стадії пройшли Олександрія, полтавська Ворскла та київське Динамо.

Кубок України. 1/8 фіналу.

Чорноморець – Шахтар – 0:3

Голи: Фернандо (64), М. Антоніо (72), Дентіньйо (81)

Чорноморець: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирний (Михайленко, 67), Цітаішвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай, 79)

Шахтар: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), М. Антоніо, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньйо, 69)

ОГЛЯД МАТЧУ