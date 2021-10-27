27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шахтар познущався над Чорноморцем на шляху до чвертьфіналу Кубка України

Сергій Шаховець
27 жовтня, 21:28
У першому таймі "моряки" вистояли, проте у другому пропустили одразу три м'ячі від віцечемпіона країни

Кубок України Чорноморець - Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі завершився матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому місцевий Чорноморець розігрував путівку до чвертьфіналу з донецьким Шахтарем. Ми вели онлайн Чорноморець – Шахтар на нашому сайті.

У першому таймі "моряки" вистояли, проте у другому пропустили одразу три м'ячі від віцечемпіона країни. Голи на рахунку Фернандо, Маркоса Антоніо та Дентіньйо.

Реклама

Гол Фернандо (64 хв.)

Гол Маркоса Антоніо (72 хв.)

Реклама

Гол Дентіньйо (81 хв.)

Реклама

Команда Роберто Де Дзербі стала четвертим учасником 1/4 фіналу. Раніше до цієї стадії пройшли Олександрія, полтавська Ворскла та київське Динамо.

Кубок України. 1/8 фіналу.

Чорноморець – Шахтар – 0:3

Голи: Фернандо (64), М. Антоніо (72), Дентіньйо (81)

Чорноморець: Варакута, Дубко, Біловар, Кузик, Скорко, Вачіберадзе (Кравченко, 85), Тлумак, Брагару (Долгов, 79), Смирний (Михайленко, 67), Цітаішвілі (Авагімян, 67), Ванат (Бугай, 79)

Шахтар: Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Вітао, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), М. Антоніо, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Судаков, Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентіньйо, 69)

ОГЛЯД МАТЧУ