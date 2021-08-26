Шахтер не торопится подписывать вратаря сборной Украины

Дмитрий Ризнык

Донецкий Шахтер не собирается подписывать вратаря полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрия Ризныка. По крайней мере в летнее трансферное окно. Об этом сообщил в своем Twitter Игорь Бурбас, ссылаясь на слова гендиректора Шахтера Сергея Палкина.

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Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что в связи с травмой основного вратаря "горняков" Анатолия Трубина, в составе вице-чемпиона Украины осталось два голкипера – 37-летний Андрей Пятов и Алексей Шевченко, который редко появляется в основном составе.

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду донецкий Шахтер в героическом поединке вырвал ничью у французского Монако и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В отсутствии Трубина место в "рамке" занял Андрей Пятов, которому доверяет главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

В сборную Украины вызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык / Фото: Коллаж: Сегодня

По сообщениям СМИ, вратарь Ворсклы мог стать заменой Трубину. А на днях Дмитрий Ризнык и Андрей Пятов получили вызовы в сборную Украины.

В нынешнем сезоне Ризнык сыграл в семи матчах за Ворсклу, пропустив девять мячей. В двух играх он сыграл на "ноль".