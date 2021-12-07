Шахтер назвал состав на последний матч в Лиге чемпионов

Раздевалка Шахтера перед матчем с Шерифом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сегодня Шахтер сыграет с Шерифом. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.

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Донецкий клуб назвал стартовый состав:

Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

С турнирной точки зрения матч не будет иметь значения. Шахтер проведет свой последний поединок в нынешних еврокубках. А вот Шериф вышел в плей-офф Лиги Европы.