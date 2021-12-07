7 декабря 19:45 Трансляция
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45 Трансляция
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 21:59 Трансляция
Шахтер --
Шериф --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00 Трансляция
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00 Трансляция
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00 Трансляция
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00 Трансляция
Реал --
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Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
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Янг Бойз --
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Вильярреал --
8 декабря 22:00
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Севилья --
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Вольфсбург --
Лилль --
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Мариуполь --
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Ингулец --
Десна --
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Александрия --
Шахтер --
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Рух --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер назвал состав на последний матч в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк
7 декабря, 21:04
Горняки в Киеве играют матч против Шерифа. Ранее они потеряли шансы пробиться в плей-офф еврокубков

Раздевалка Шахтера перед матчем с Шерифом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сегодня Шахтер сыграет с Шерифом. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Шериф.

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Донецкий клуб назвал стартовый состав:

  • Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

С турнирной точки зрения матч не будет иметь значения. Шахтер проведет свой последний поединок в нынешних еврокубках. А вот Шериф вышел в плей-офф Лиги Европы.

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