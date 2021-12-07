Шахтар назвав склад на останній матч у Лізі чемпіонів

Роздягальня Шахтаря перед матчем з Шерифом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів сьогодні Шахтар зіграє із Шерифом. Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 22:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Шериф.

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Донецький клуб назвав стартовий склад:

Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Маркос Антоніо, Бондаренко, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

З турнірного погляду матч не матиме значення. Шахтар проведе свій останній поєдинок у нинішніх єврокубках. А ось Шериф вийшов у плей-офф Ліги Європи.