13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шахтер – Монако в Харькове: билеты уже в продаже

Александр Трикиша
13 августа, 16:10
Стартовала продажа билетов на ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер примет французский Монако в Харькове 25 августа

Шахтер примет Монако в Лиге чемпионов в Харькове

Приобрести билеты на матч Шахтер – Монако можно на официальном сайте "горняков", на сайтах партнера, а также в кассах ОСК "Металлист" (с 19 августа). Первый поединок пройдет 17 августа на стадионе "Луи II" в Монако.

Читайте также: Лига чемпионов возвращается в Харьков на один матч. Объясняем почему

При этом, в клубе обращают внимание болельщиков на то, что в сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен – чем ближе к дате матча, тем выше стоимость билетов.

Стадион "Металлист". Фото: Игорь Терехов

Реклама

Стартовая стоимость билетов:

  • Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 грн
  • SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 грн
  • VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1 000 грн
  • Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 000 грн
  • Sky Box: 5 000 и 6 000 грн

Также действуют специальные условия для владельцев абонементов:

  • Для владельцев абонементов действует специальная скидка: 20% от стоимости в свободной продаже (4 билета в руки).
  • Все владельцы абонементов за 3 сезона в Харькове и текущие владельцы абонементов в Киеве получат промокод в Viber на скидку 20%.

Добавим, что все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность или приложение "Дія".

Реклама