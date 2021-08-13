13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар – Монако в Харкові: квитки вже у продажу

Олександр Трикіша
13 серпня, 16:10
Стартував продаж квитків на матч-відповідь плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Донецький Шахтар прийме французький Монако в Харкові 25 серпня

Шахтар прийме Монако у Лізі чемпіонів у Харкові

Придбати квитки на матч Шахтар – Монако можна на офіційному сайті "гірників", на сайтах партнера, а також в касах ОСК "Металіст" (з 19 серпня). Перший поєдинок пройде 17 серпня на стадіоні "Луї II" в Монако.

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При цьому, в клубі звертають увагу уболівальників на те, що в сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін – чим ближче до дати матчу, тим вище вартість квитків.

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Стартова вартість квитків:

  • Standard: 100, 150, 200, 300, 400 і 500 грн
  • SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 700 грн
  • VIP (A, B) (без пакета гостинності): 1 000 грн
  • Roof Club (з пакетом гостинності): 4 000 грн
  • Sky Box: 5 000 і 6 000 грн

Також діють спеціальні умови для власників абонементів:

  • Для власників абонементів діє спеціальна знижка: 20% від вартості у вільному продажу (4 квитки в руки).
  • Всі власники абонементів за 3 сезони в Харкові і поточні власники абонементів в Києві отримають промокод в Viber на знижку 20%.

Додамо, що всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу або додаток "Дія".

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