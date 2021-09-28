28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шахтер – Интер и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Олег Люлька
28 сентября, 11:24
28 сентября проходит восемь поединков второго тура самого престижного еврокубка – вашему вниманию расписание и обновляемые результаты игр

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Лига чемпионов набирает обороты. Во вторник, 28 сентября, Шахтер принимает Интер. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте. Также проходит еще семь матчей.

Группа D

Реклама

19:45 Шахтер – Интер
Котировки: 6.00 – 4.50 – 1.55

22:00 Реал – Шериф
Котировки: 1.14 – 9.40 – 21.00

Реклама

Группа А

22:00 ПСЖ – Манчестер Сити
Котировки: 3.10 – 3.55 – 2.46

22:00 Лейпциг – Брюгге
Котировки: 1.47 – 4.85 – 6.90

Группа B

22:00 Порту – Ливерпуль
Котировки: 4.95 – 4.00 – 1.72

22:00 Милан – Атлетико
Котировки: 2.80 – 3.15 – 2.81

Группа C

Аякс – Бешикташ
Котировки: 1.16 – 8.50 – 19.50

Боруссия Д – Спортинг
Котировки: 1.47 – 4.75 – 7.00

Трансляции матчей Лиги чемпионов доступны на Megogo.

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также:

Реклама