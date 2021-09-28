Шахтер – Интер и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Лига чемпионов набирает обороты. Во вторник, 28 сентября, Шахтер принимает Интер. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте. Также проходит еще семь матчей.

Группа D

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19:45 Шахтер – Интер

Котировки: 6.00 – 4.50 – 1.55

22:00 Реал – Шериф

Котировки: 1.14 – 9.40 – 21.00

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Группа А

22:00 ПСЖ – Манчестер Сити

Котировки: 3.10 – 3.55 – 2.46

22:00 Лейпциг – Брюгге

Котировки: 1.47 – 4.85 – 6.90

Группа B

22:00 Порту – Ливерпуль

Котировки: 4.95 – 4.00 – 1.72

22:00 Милан – Атлетико

Котировки: 2.80 – 3.15 – 2.81

Группа C

Аякс – Бешикташ

Котировки: 1.16 – 8.50 – 19.50

Боруссия Д – Спортинг

Котировки: 1.47 – 4.75 – 7.00

Трансляции матчей Лиги чемпионов доступны на Megogo.

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Reuters