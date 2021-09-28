Шахтар – Інтер та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів набирає обертів. У вівторок, 28 вересня, Шахтар приймає Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті. Також відбувається ще сім матчів.

Група D

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19:45 Шахтар – Інтер

Котирування: 6.00 – 4.50 – 1.55

22:00 Реал – Шериф

Котирування: 1.14 – 9.40 – 21.00

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Група А

22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті

Котирування: 3.10 – 3.55 – 2.46

22:00 Лейпциг – Брюгге

Котирування: 1.47 – 4.85 – 6.90

Група B

22:00 Порту – Ліверпуль

Котирування: 4.95 – 4.00 – 1.72

22:00 Мілан – Атлетіко

Котирування: 2.80 – 3.15 – 2.81

Група C

Аякс – Бешикташ

Котирування: 1.16 – 8.50 – 19.50

Боруссія Д – Спортинг

Котирування: 1.47 – 4.75 – 7.00

Трансляції матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Reuters