28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар – Інтер та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Олег Люлька
28 вересня, 11:24
28 вересня відбуваються вісім поєдинків другого туру найпрестижнішого єврокубка – до вашої уваги розклад і оновлювані результати ігор

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів набирає обертів. У вівторок, 28 вересня, Шахтар приймає Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті. Також відбувається ще сім матчів.

Група D

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19:45 Шахтар – Інтер
Котирування: 6.00 – 4.50 – 1.55

22:00 Реал – Шериф
Котирування: 1.14 – 9.40 – 21.00

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Група А

22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
Котирування: 3.10 – 3.55 – 2.46

22:00 Лейпциг – Брюгге
Котирування: 1.47 – 4.85 – 6.90

Група B

22:00 Порту – Ліверпуль
Котирування: 4.95 – 4.00 – 1.72

22:00 Мілан – Атлетіко
Котирування: 2.80 – 3.15 – 2.81

Група C

Аякс – Бешикташ
Котирування: 1.16 – 8.50 – 19.50

Боруссія Д – Спортинг
Котирування: 1.47 – 4.75 – 7.00

Трансляції матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

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