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Шахтер – Генк: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Анатолий Дерека
10 августа, 23:25
Подопечные Роберто Де Дзерби по игре уверенно одолели вице-чемпиона Бельгии и теперь сыграют в раунде плей-офф с Монако

Шахтер вновь оказался сильнее Генка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер сумел повторно одолеть Генк в матче квалификации Лиги чемпионов. Дончане сумели повторить счет первого матча (2:1) и выйти в раунд плей-офф.

Первый тайм Шахтер провел в атаке и контролировал игру. Несколько опасных моментов было у Тете, Алана Патрика и Педриньо. Однако забить сумел Лассина Траоре, который замкнул прострел Тете с фланга.

После перерыва игра выровнялась, однако дончане умело сыграли на контратаках. В середине второго тайма хозяева увеличили отрыв. После прострела Додо в штрафной Генка образовалась суматоха, которая дала возможность нанести по удару Коноплянке, Траоре и Маркосу Антонио. В итоге бразилец оказался точен.

Генк сумел забить гол престижа, когда в компенсированное время Дессерс замкнул передачу с фланга. Однако на этом команды остановились. Вашему вниманию – видео голов и обзор лучших моментов матча на НСК Олимпийский:

27 минута. Гол Лассины Траоре.

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77 минута. Гол Маркоса Антонио.

90 минута. Гол Сериля Дессерса.

ОБЗОР МАТЧА

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