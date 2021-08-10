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Шахтар – Генк: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека
10 серпня, 23:25
Підопічні Роберто Де Дзербі по грі впевнено здолали віце-чемпіона Бельгії і тепер зіграють в раунді плей-офф з Монако

Шахтар знову виявився сильнішим за Генк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар зумів повторно здолати Генк в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Донеччани зуміли повторити рахунок першого матчу (2:1) і вийти в раунд плей-офф.

Перший тайм Шахтар провів в атаці та контролював гру. Кілька небезпечних моментів було у Тете, Алана Патріка і Педріньо. Однак забити зумів Лассіна Траоре, який замкнув простріл Тете з флангу.

Після перерви гра вирівнялася, проте донеччани вміло зіграли на контратаках. В середині другого тайму господарі збільшили відрив. Після прострілу Додо в карний майданчик Генка утворилася метушня, яка дала можливість нанести по удару Коноплянці, Траоре та Маркосу Антоніо. У підсумку бразилець виявився точним.

Генк зумів забити гол престижу, коли в компенсований час Дессерс замкнув передачу з флангу. Однак на цьому команди зупинилися. До вашої уваги – відео голів та огляд найкращих моментів матчу на НСК Олімпійський:

27 хвилина. Гол Лассіни Траоре.

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77 хвилина. Гол Маркоса Антоніо.

90 хвилина. Гол Серіла Дессерса.

ОГЛЯД МАТЧУ

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