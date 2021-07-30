Шахтер феерит во Львове! Два гола – на счету дорогостоящих новичков

Шахтер одолел в гостях Львов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня стартовал 2 тур чемпионата Украины по футболу 2021/2022. В дебютном поединке уик-энда Шахтер играл в гостях против Львова.

Хозяева начали чемпионат без 15-ти игроков, которые заразились коронавирусом. Впрочем, это не помешало команде Бессмертного сыграть вничью с Мариуполем. Теперь же на матч с Шахтером все эти футболисты вернулись в строй.

Надо сказать, что Львов дал бой гостям. В первом тайме Шахтер ожидаемо владел преимуществом, однако из семи ударов разве что выстрелы Траоре и Соломона можно назвать опасными. В обоих случаях выручил Костик.

После перерыва Львов активизировался. Неплохой момент был у Эрнеста, а вышедший на замену Таварес и вовсе имел выход один на один. К сожалению для хозяев, форвард затянул с ударом и упустил отличный шанс пробить Трубина.

Шахтер же постепенно наращивал давление на ворота Костика. Решающим же фактором победы стали замены от Де Дзерби. А именно – выход Марлоса, который выдал отличный навес с фланга на Траоре. Экс-игрок Аякса головой замкнул подачу и забил свой второй гол в УПЛ.

Дончане имели еще несколько моментов, однако в итоге смогли отличиться лишь раз. Вновь творцами гола стали игроки со скамейки – убежавший в контратаку Исмаили и завершивший прострел бразильца с фланга Дентиньо.

Реклама

Все же Шахтер довел счет до разгромного. Педриньо удачно подхватил мяч на уровне 11-метровой отметки и слету прошил вратаря хозяев. Это первый гол новичка в футболке донецкой команды.

Шахтер дожимает Львов и выходит на первое место в турнирной таблице. Через неделю дончан ожидает битва с Александрией, тогда как Львов отправится в гости к Ворскле.

Львов – Шахтер 0:3

Гол: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5.

Львов: Костик – Бусько, Романчук (Крушинский, 77), Махмутович, Якимец – Чирьяк, Брикнер (Хамелюк. 83), Политыло (Оливейра, 68) – Шина (Зозуля, 83), Ныч (Таварес, 67), Эрнест.

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Исмаили, 65) – Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 72), Алан Патрик (Педриньо, 72) – Тете (Марлос, 64), Траоре, Соломон.

Предупреждения: Эрнест, Ныч, Бусько – Тете, Корниенко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ