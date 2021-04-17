Шахтер – Динамо: три вопроса к главному матчу сезона

Сегодня киевское Динамо либо гарантирует себе чемпионство, либо донецкий Шахтер вернет интригу в УПЛ. В 19:30 на "Олимпийском" начнется украинское классико. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.
К поединку мы подготовили три вопроса для читателей:
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Кстати, смотрите стрим матча Шахтер – Динамо на нашем канале в YouTube:
После поражения в Суперкубке (1:3) в первом круге украинской Премьер-лиги Шахтер разгромил подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. За историю независимости сыграли 97 матчей – 38 побед у "горняков" при 34-х у Динамо. Еще 25 игр завершились вничью.
Турнирная таблица чемпионата Украины:
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