Шахтер – Динамо: три вопроса к главному матчу сезона

Перед ключевым матчем сезона расскажите, кто победит в поединке Шахтер – Динамо, за какой клуб болеете и кто станет чемпионом Украины-2021

Сегодня киевское Динамо либо гарантирует себе чемпионство, либо донецкий Шахтер вернет интригу в УПЛ. В 19:30 на "Олимпийском" начнется украинское классико. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

К поединку мы подготовили три вопроса для читателей:

Как завершится матч? Победа Шахтера Ничья Победа Динамо

За кого болеете? Шахтер Динамо

Кто станет чемпионом? Шахтер Динамо

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Кстати, смотрите стрим матча Шахтер – Динамо на нашем канале в YouTube:

После поражения в Суперкубке (1:3) в первом круге украинской Премьер-лиги Шахтер разгромил подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. За историю независимости сыграли 97 матчей – 38 побед у "горняков" при 34-х у Динамо. Еще 25 игр завершились вничью.

Турнирная таблица чемпионата Украины: