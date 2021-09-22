Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер и киевское Динамо встретятся в матче за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ДИНАМО

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Традиционно матчем за Суперкубок Украины открывается новый футбольный сезон в нашей стране. Однако в этот раз по просьбе Динамо поединок перенесли на сентябрь из-за Евро-2020, где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.

Динамо и Шахтер – самые частые участники матча за Суперкубок Украины. "Горняки" 16 раз боролись за трофей и в половине случаев вышли победителями. Впрочем, звание самого титулованного клуба принадлежит Динамо – девять побед. Сегодня команды могут сравняться по титулам.

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Это будет первое противостояние Роберто де Дзерби и Мирчи Луческу. Хотя итальянец еще в детстве следил за работой румына, когда тот руководил Брешией. Интересно, что уже в начале октября команды встретятся снова – уже в рамках чемпионата Украины.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер Шахтера Роберто де Дзерби: Я посмотрел несколько матчей. Динамо – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ею не являемся. Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – Шахтер, поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы.

В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда Шахтер был гораздо сильнее, чем Динамо. В другие отрезки Динамо было сильнее Шахтера. В прошлом сезоне разница между Динамо и Шахтером составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее.

Тренировка шахтера перед Динамо

ШАХТЕР – ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире трансляция матча Шахтер – Динамо, начиная с 21:00 в среду, 22 сентября, доступна на канале Футбол 1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.