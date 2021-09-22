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Динамо --
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Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
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Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Спортинг --
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Зенит --
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Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Александр Трикиша
22 сентября, 07:33
Следите в онлайн-режиме за матчем за Суперкубком Украину между чемпионом страны и серебряным призером прошлого сезона Премьер-лиги на НСК "Олимпийский"

Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер и киевское Динамо встретятся в матче за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ДИНАМО

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Традиционно матчем за Суперкубок Украины открывается новый футбольный сезон в нашей стране. Однако в этот раз по просьбе Динамо поединок перенесли на сентябрь из-за Евро-2020, где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.

Динамо и Шахтер – самые частые участники матча за Суперкубок Украины. "Горняки" 16 раз боролись за трофей и в половине случаев вышли победителями. Впрочем, звание самого титулованного клуба принадлежит Динамо – девять побед. Сегодня команды могут сравняться по титулам.

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Это будет первое противостояние Роберто де Дзерби и Мирчи Луческу. Хотя итальянец еще в детстве следил за работой румына, когда тот руководил Брешией. Интересно, что уже в начале октября команды встретятся снова – уже в рамках чемпионата Украины.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер Шахтера Роберто де Дзерби: Я посмотрел несколько матчей. Динамо – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ею не являемся. Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – Шахтер, поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы.

В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда Шахтер был гораздо сильнее, чем Динамо. В другие отрезки Динамо было сильнее Шахтера. В прошлом сезоне разница между Динамо и Шахтером составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее.

Тренировка шахтера перед Динамо

ШАХТЕР – ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире трансляция матча Шахтер – Динамо, начиная с 21:00 в среду, 22 сентября, доступна на канале Футбол 1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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