Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України

Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар і київське Динамо зустрінуться в матчі за Суперкубок України. Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:00. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими відео голів, фото і коментарями.

ОНЛАЙН ШАХТАР – ДИНАМО

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Традиційно матчем за Суперкубок України відкривається новий футбольний сезон в нашій країні. Однак цього разу на прохання Динамо поєдинок перенесли на вересень через Євро-2020 , Де наша національна команда дійшла до чвертьфіналу.

Динамо і Шахтар – найчастіші учасники матчу за Суперкубок України . "Гірники" 16 раз боролися за трофей і в половині випадків вийшли переможцями. Втім, звання найтитулованішого клубу належить Динамо – дев'ять перемог. Сьогодні команди можуть зрівнятися за титулами.

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Це буде перше протистояння Роберто де Дзербі і Мірчі Луческу . Хоча італієць ще в дитинстві стежив за роботою румуна, коли той керував Брешией. Цікаво, що вже на початку жовтня команди зустрінуться знову – вже в рамках чемпіонату України.

ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер Шахтаря Роберто де Дзербі: Я подивився кілька матчів. Динамо – добре організована, сильна команда, яка виграла чемпіонат минулого сезону і три останніх Суперкубка. Але я також думаю, що і моя команда сильна. Нам потрібно стати командою з великої літери, тому що поки ми їй не є. Однак у наших гравців є хороші якості, в тому числі моральні. Ми – Шахтар, тому повинні швидше ставати командою з великої літери.

У футболі є різні цикли. Були моменти, коли Шахтар був набагато сильніше, ніж Динамо. В інші відрізки Динамо було сильніше Шахтаря. У минулому сезоні різниця між Динамо і Шахтарем склала 11 очок. Ми повинні зменшувати цю відстань, і швидше.

Тренування шахтаря перед Динамо

ШАХТАР – ДИНАМО: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі трансляція матчу Шахтар – Динамо, починаючи з 21:00 в середу, 22 вересня, доступна на каналі Футбол 1, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .