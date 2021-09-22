22 сентября 48’
Шахтер 1
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Шахтер – Динамо: обзор битвы за Суперкубок Украины

Любомир Луканюк
22 сентября, 22:02
Две лучшие украинские команды разыгрывают трофей на "Олимпийском". Смотрите обзор финального поединка

Суперкубок Украины разыгрывают с 2004 года

В среду, 22 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" Шахтер и Динамо разыгрывают Суперкубок Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

А здесь будем выкладывать видео голов и обзоры каждого из таймов.

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ШАХТЕР – ДИНАМО – 1:0

1:0. 30' Траоре

30 минута. Счет в матче открыл Лассина Траоре, который головой пробил под дальнюю штангу.

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Суперкубок Украины проводится с 2004 года. И только две команды выигрывали этот трофей.

  • Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.
  • Шахтер – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Смотрите наш стрим матча Шахтер – Динамо:

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