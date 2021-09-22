Шахтер – Динамо: обзор битвы за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины разыгрывают с 2004 года

В среду, 22 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" Шахтер и Динамо разыгрывают Суперкубок Украины. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

А здесь будем выкладывать видео голов и обзоры каждого из таймов.

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ШАХТЕР – ДИНАМО – 1:0

1:0. 30' Траоре



30 минута. Счет в матче открыл Лассина Траоре, который головой пробил под дальнюю штангу.

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Суперкубок Украины проводится с 2004 года. И только две команды выигрывали этот трофей.

Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.

– 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020. Шахтер – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Смотрите наш стрим матча Шахтер – Динамо: