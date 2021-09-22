22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Шахтар – Динамо: огляд битви за Суперкубок України

Любомир Луканюк
22 вересня, 22:59
Дві кращі українські команди розіграли трофей на "Олімпійському". Дивіться огляд фінального поєдинку

"Гірники" здобули впевнену перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу, 22 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський" Шахтар і Динамо розігрували Суперкубок України. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

А тут – відео голів та огляди кожного з таймів.

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ШАХТАР – ДИНАМО – 3:0

1:0. 30' Траоре
2:0. 54' Траоре
3:0. 61' Патрік

30-та хвилина. Рахунок в матчі відкрив Лассіне Траоре, який головою пробив під дальню штангу.

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Кращі моменти першого тайму.

54-та хвилина. Швидка контратака "гірників" і Траоре оформлює дубль.

61-ша хвилина. Алан Патрік потужним ударом відправляє м'яч у верхній кут воріт Бойка.

Кращі моменти другого тайму.

Суперкубок України проводиться з 2004 року. І тільки дві команди вигравали цей трофей.

  • Динамо – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020.
  • Шахтар – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.

Дивіться наш стрім матчу Шахтар – Динамо:

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