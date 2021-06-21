Северная Македония – Нидерланды: онлайн матча соперников Украины на Евро

Встреча лидера и аутсайдера группы С на стадионе имени Йохана Кройфа в Амстердаме уже не имеет турнирного значения

Северная Македония - Нидерланды / Фото: Reuters

В понедельник завершается предварительный этап для команд квартета С, где выступают наши футболисты. На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Австрия. Одновременно, в 19:00, стартует и второй поединок – между сборные Нидерландов и Северной Македонии.

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Онлайн Северная Македония – Нидерланды

Положение перед последним туром. Подопечные Франка де Бура после двух побед обеспечили себе первое место в группе и теперь могут поэкспериментировать с составом. Для дебютантов же финальной части ЧЕ эта игра станет важной в плане престижа и самоутверждения.

Личные встречи. Соперники четыре раза сыграли между собой в этом столетии. Что интересно, встречались они только в отборочных турнирах чемпионата мира. Причем, Нидерланды дважды не смогли обыграть андердога в кампании перед ЧМ-2006. А перед следующим "мундиалем" "оранжевые" уже сломили македонцев.

Где смотреть. На украинском ТВ встречу покажет телеканал "Футбол 1". Старт прямого эфира – в 18:50. Также ее можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET однозначным фаворитом считает нидерландцев. Коэффициент на их победу – 1.30, на гостей с Балкан – 11.00, на ничью – 6.00. Ожидается, что соперники забьют три мяча, но самым вероятным остается счет 2:0 (коэф. – 5.60) в пользу фаворита.

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Смотрите, как украинцы выиграли у команды Северной Македонии: