Северная Македония – Нидерланды: где смотреть матч одного из фаворитов Евро-2020

Команды закрывают групповой этап в квартете С, почему чего балканцы покидают турнир, а команда Франка де Бура выходит в плей-офф с первого места

Сборная Нидерландов / Фото: Reuters

В квартете, где выступает сборная Украины, один из матчей уже не имеет турнирного значения. Собственно, в этом его особенность и привлекательность. На нашем сайте можно читать онлайн Северная Македония – Нидерланды. Аутсайдеры могут действовать раскованно и попытаться хлопнуть дверью. "Оранжевые" же явно сделают несколько изменений в составе, и неизвестно, как это отразится на их действиях.

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. На украинском телевидении в прямом эфире ее покажет телеканал "Футбол 1". Старт трансляции – в 18:50. Также ее можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. В повторе игра выйдет в эфир во вторник в 11:40 на "Футбол 1" и в 18:10 на "Футбол 2".

Мы также ведем Украина – Австрия онлайн.

Интересно, что накануне тренерский штаб Франка де Бура решил разнообразить занятия и организовал для команды велопрогулку. Турнирная ситуация в группе и общее настроение в команде позволяет несколько расслабиться.

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