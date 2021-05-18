Сестра Роналду намекнула на будущий клуб брата: акцент на фото

Сестра Криштиану Роналду знает, где продолжит карьеру португалец / Фото: Instagram
Сестра знаменитого нападающего Криштиану Роналду Катя Авейру намекнула на клуб, где продолжит карьеру ее брат. Как мы уже писали ранее, португалец близок к возвращению в Спортинг, где он начинал карьеру.
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Родственница звезды Ювентуса опубликовала в Instagram фото в зелено-белой футболке Спортинга, как бы подтверждая слухи, несмотря на то, что в комментарии под снимком она всего лишь поздравляет клуб с завоеванием золотых медалей чемпионата Португалии и признается в любви клубу "сколько себя помнит".
Неслучайность появления фото в зелено-белой футболке именно сейчас еще и в том, что на странице Кати нет ни одной фотографии с символикой Спортинга, хотя она часто фотографировалась в футболке сборной Португалии, также на ее странице можно найти снимки с майкой Ювентуса.
Ранее мы писали, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил гол в матче чемпионата Италии против Интера и довел счет своих голов в профессиональной карьере до 777!