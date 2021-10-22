Сергей Морозов скончался от последствий коронавируса / Фото: Телеканал "Футбол"

Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса, сообщили в эфире канала "Футбол 1".

Воспитанник киевского Динамо в 1972 году стал чемпионом СССР в составе луганской Зари.

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После завершения карьеры попробовал себя на тренерском мостике, но особых успехов не достиг. Наивысшим достижением был финал Кубка Украины с винницкой Нивой.

Тем не менее, Морозов удостоился звания Заслуженного тренера Украины.

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С 2008 года Морозов работал экспертом на каналах "Футбол". Первым о смерти Сергея Юрьевича сообщил директор каналов Александр Денисов.

В конце сентября трагически погиб бывший украинский футболист. На 42-м году жизни трагически скончался экс-игрок черниговской Десны Максим Маркелов. Подробности смерти спортсмена не сообщаются.