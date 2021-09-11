Серьезные проблемы у Динамо: новичок "бело-синих" не прибыл в расположение клуба

Эрик Рамирес может пропустить ближайшие матчи киевского Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

У форварда киевского Динамо Эрика Рамиреса подозрение на инфицирование коронавирусом.

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22-летний нападающий не вернулся в расположение клуба, поскольку находится в лагере сборной Венесуэлы. Футболист был изолировал после появления симптомов заболевания. Как сообщает официальный Twitter Федерации футбола Венесуэлы, Рамирес и Рональд Эрнандес ожидают результатов ПЦР-тестов.

Как известно, форвард получил вызов на матчи отбора ЧМ-2022 в зоне Южной Америки. Он принял участие в поединках против Аргентины (1:3) и Перу (0:1), но в матче против Парагвая (1:2), который состоялся 10 сентября Рамирес не играл.

Эрик Рамирес стал игроком Динамо / Фото: YouTube Динамо Киев

Эрик Рамирес в июле подписал контракт с действующим чемпионом Украины. Трансфер обошелся киевлянам в 1,75 млн евро.

Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее мы сообщали, что нападающий киевского Динамо Владислав Кулач во время паузы на матчи сборных перенес операцию на сердце. Также в лазарете находится форвард "бело-синих" Артем Беседин, получивший тяжелейшую травму на Евро-2020.

А сегодня киевское Динамо в рамках 7-го тура сыграет в Харькове с Металлистом 1925.