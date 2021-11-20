Серебро наше! Исторический успех украинки на чемпионате мира по каратэ

Анита Серегина завоевала серебро на чемпионате мира по каратэ / Фото: Reuters

Впервые украинская спортсменка боролась за золотые награды на мировых чемпионатах по каратэ. Одесситка Анита Серегина выступила в финале соревнований в кумите в категории до 61 кг.

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Соперницей 31-летней украинки была олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы Йована Прекович, из Сербии.

Серегина благодаря приему юко сумела повести в счете, но Прекович сразу же выровняла ситуацию, а затем сумела вырвать победу – 2:1.

Аните не удалось не удалось выиграть золото, однако ее результат стал лучшим в истории женского каратэ Украины.

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Еще две бронзовые медали для украинской команды завоевали Галина Мельник и Екатерина Крива.

Отметим, что серебряная медалиста Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга и бронзовый призер Игр Станислав Горуна не сумели пробиться в медальные схватки.