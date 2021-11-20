20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 58’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
20 ноября 19:30
Ливерпуль --
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Серебро наше! Исторический успех украинки на чемпионате мира по каратэ

Сергей Шаховец
20 ноября, 17:37
Анита Серегина завоевала для Украины первое серебро на ЧМ-2021 по карате, проходящему в Дубае

Анита Серегина завоевала серебро на чемпионате мира по каратэ / Фото: Reuters

Впервые украинская спортсменка боролась за золотые награды на мировых чемпионатах по каратэ. Одесситка Анита Серегина выступила в финале соревнований в кумите в категории до 61 кг.

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Соперницей 31-летней украинки была олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы Йована Прекович, из Сербии.

Серегина благодаря приему юко сумела повести в счете, но Прекович сразу же выровняла ситуацию, а затем сумела вырвать победу – 2:1.

Аните не удалось не удалось выиграть золото, однако ее результат стал лучшим в истории женского каратэ Украины.

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Еще две бронзовые медали для украинской команды завоевали Галина Мельник и Екатерина Крива.

Отметим, что серебряная медалиста Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга и бронзовый призер Игр Станислав Горуна не сумели пробиться в медальные схватки.

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