20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
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Срібло наше! Історичний успіх українки на чемпіонаті світу з карате

Сергій Шаховець
20 листопада, 17:37
Аніта Серьогіна завоювала для України перше срібло на ЧС-2021 з карате, що проходить у Дубаї

Аніта Серьогіна здобула срібло на чемпіонаті світу з карате / Фото: Reuters

Вперше українська спортсменка виборювала золоті нагороди на світових чемпіонатах з карате. Одеситка Аніта Серегіна виступила у фіналі змагань у куміте в категорії до 61 кг.

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Суперницею 31-річної українки була олімпійська чемпіонка, дворазова чемпіонка Європи Йована Прекович із Сербії.

Серьогіна завдяки прийому юко зуміла повести у рахунку, але Прекович одразу ж вирівняла ситуацію, а потім зуміла вирвати перемогу – 2:1.

Аніті не вдалося не виграти золото, проте її результат став найкращим в історії жіночого карате України.

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Ще дві бронзові медалі для української команди вибороли Галина Мельник та Катерина Крива.

Зазначимо, що срібна медаліста Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга та бронзовий призер Ігор Станіслав Горуна не зуміли пробитися в медальні сутички.

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