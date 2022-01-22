Сенсация! Сына Шевы ждут в сборной

Андрей Шевченко и его сын Кристиан / Фото: Instagram

Андрей Шевченко остается претендентом на пост главного тренера сборной Польши.

Более того, в ее составе со временем может оказаться 15-летний сын Шевы – Кристиан.

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Об этом сообщает польское издание sportowefakty.

Кристиан тренируется в академии лондонского Челси и считается большим талантом, поэтому дискуссия о том, за какую национальную команду он будет играть, уже началась.

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Не факт, считают поляки, что это будет сборная Украины. Среди вариантов также – сборные Польши, Англии и США.

Дело в том, что жена Андрея Кристен Пазик родилась в США, но имеет польские корни.

Это позволяет Шевченко-младшему в будущем выбирать между Украиной, Польшей и США.

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Плюс Англия – потому что Кристиан вырос и живет в Лондоне.

Правда, сам Шева ранее отказался отвечать на вопрос, за какую сборную будет играть Кристиан, отметив: "Я бы очень хотел оказаться перед таким выбором. Впрочем, об этом мы поговорим, когда появится такая возможность".

Кристиан Шевченко празднует победу Челси в финале ЛЧ / Фото: Instagram

Кристен Шевченко и ее сын Кристиан / Фото: Instagram

Напомним, 15 января за неудовлетворительные результаты Шевченко убрали с поста главного тренера Дженоа.

Но юридически итальянский клуб не уволил Шеву, продолжая платить ему зарплату – 2,3 млн евро в год чистыми до истечения контракта летом 2024-го.