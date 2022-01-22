Сенсация! Сына Шевы ждут в сборной

Андрей Шевченко и его сын Кристиан / Фото: Instagram
Андрей Шевченко остается претендентом на пост главного тренера сборной Польши.
Более того, в ее составе со временем может оказаться 15-летний сын Шевы – Кристиан.
Об этом сообщает польское издание sportowefakty.
Кристиан тренируется в академии лондонского Челси и считается большим талантом, поэтому дискуссия о том, за какую национальную команду он будет играть, уже началась.
Не факт, считают поляки, что это будет сборная Украины. Среди вариантов также – сборные Польши, Англии и США.
Дело в том, что жена Андрея Кристен Пазик родилась в США, но имеет польские корни.
Это позволяет Шевченко-младшему в будущем выбирать между Украиной, Польшей и США.
Плюс Англия – потому что Кристиан вырос и живет в Лондоне.
Правда, сам Шева ранее отказался отвечать на вопрос, за какую сборную будет играть Кристиан, отметив: "Я бы очень хотел оказаться перед таким выбором. Впрочем, об этом мы поговорим, когда появится такая возможность".
Напомним, 15 января за неудовлетворительные результаты Шевченко убрали с поста главного тренера Дженоа.
Но юридически итальянский клуб не уволил Шеву, продолжая платить ему зарплату – 2,3 млн евро в год чистыми до истечения контракта летом 2024-го.