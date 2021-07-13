Селезнев уже тренируется в Минае, но зарплата его не интересует

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Во вторник вечером подтвердилась информация, что Селезнев прибыл в расположение Миная. Нападающий, который зимой со скандалом покинул Колос, надеется побить достижение Максима Шацких и Сергея Реброва по забитым мячам в чемпионатах Украины. Сегодня он попал в кадры во время разминки перед товарищеским матчем Миная и Ворсклы.

Стороны разошлись нулевой ничьей. При этом журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас на своей страничке в Twitter утверждает, что Евгений уже давно договорился со спортивным директором Миная Василием Кобиным: если команду оставят в Премьер-лиге, то уроженец Макеевки попадет в состав.

При этом обращает на себя внимание скромный фонд зарплаты в закарпатской команде, который равен доходам Селезнева в Колосе. Так что сейчас главное для почти 36-летнего бомбардира – голы. Правда, только чтобы догнать Реброва и Шацких (по 123), Жене нужно забить семь мячей.

Тем временем сборные Украины и Чехии отправили на матч в пивную провинцию.

Парадоксально, но за 10 дней до старта сезона Премьер-лига так и не может назвать того, кто заменит Олимпик. Донецкий же клуб собирается выступать в Первой лиге.

Вспомним, как Ворскла обыгрывала Минай в предыдущем чемпионате: